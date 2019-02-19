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Глава Минприроды не исключил сложностей при совместном с Норвегией освоении шельфа

Дмитрий Кобылкин добавил, что страны обсуждают "общие проблемы в области нефте- и газодобычи, включая решение возникающих экологических проблем"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин допустил возникновение сложностей при совместном с Норвегией освоении углеводородов на континентальном шельфе и их последующей транспортировке. Об этом он заявил, выступая на заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

"Сложности могут возникнуть при крупномасштабном освоении углеводородов на континентальном шельфе и последующей транспортировке, отрицательном воздействии крупных промышленных объектов, расположенных в приграничных территориях. Надо просчитывать и не допускать негативного развития событий", - сказал Кобылкин, говоря об основных итогах совместной деятельности рабочих групп двух стран.

Он добавил также, что странами обсуждаются "общие проблемы в области нефте- и газодобычи, включая решение возникающих экологических проблем", не уточняя деталей.

Ранее трехлетняя программа сотрудничества России и Норвегии в области охраны окружающей среды была утверждена на межправкомиссии в Осло весной 2017 года.

Сотрудничество в Баренцевом море

В октябре 2018 года Россия и Норвегия подписали соглашение о бывшей "серой зоне" на шельфе Баренцева моря.

Так называемая серая зона площадью в 175 тыс. кв. км была разделена странами на две равные по площади части, что положило конец 40-летнему территориальному спору, не позволявшему вести в данном районе нефтеразведку. Согласно положениям договора, нефтегазовые запасы бывшей "серой зоны", лежащие на линии границы, должны будут разрабатываться совместно. Россия и Норвегия уже несколько лет обсуждают подходы к совместному освоению трансграничных месторождений.

Бывшая спорная зона, долго остававшаяся недоступной для сейсмологов, сейчас активно изучается как норвежскими, так и российскими нефтяными компаниями, рассчитывающими открыть крупные месторождения. Исключительно перспективным в плане геологоразведки считается 70-километровое образование - свод Федынского, потенциал которого, согласно данным исследований, проводившихся советскими учеными в 80-х годах прошлого века, может быть больше, чем у Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Проведенная в 2010 году разграничительная линия пересекает свод Федынского. Новые данные объемной сейсморазведки говорят о том, что в бывшей "серой зоне" могут быть также сосредоточены запасы нефти, что может сделать этот район более привлекательным для игроков нефтегазовой отрасли.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичНорвегияРоссия
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