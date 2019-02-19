Крым на инвестфоруме в Сочи заключил соглашений более чем на 12 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Республика Крым по итогам Российского инвестиционного форума в Сочи заключила соглашений на общую сумму более 12 млрд рублей, сообщил журналистам во вторник глава региона Сергей Аксенов.

Российский инвестфорум в Сочи прошел 14-15 февраля, главной темой стала реализация национальных проектов. Организатором форума стал фонд "Росконгресс", ТАСС выступил генеральным информационным партнером и фотохост-агентством.

"В целом Крым заключил на форуме в Сочи соглашений на сумму более 12 млрд рублей… завод по производству металлического профиля, есть ряд объектов, которые связаны с выращиванием и переработкой сельхозпродукции. Интерес к Крыму большой. Отрабатываем сейчас каждого инвестора", - сказал Аксенов.

Он также отметил, что форум в Сочи позволяет перенять у коллег из других регионов РФ лучшие методики и практики работы с инвестициями.

"Пытаемся внедрить у себя лучшие практики и методики Российской Федерации. Есть на кого равняться и есть у кого учиться, коллеги с нами охотно делятся", - сообщил глава республики.

Ранее сообщалось, что компания "Современные фасадные системы" намерена построить в Крыму к 2023 году завод по производству алюминиевых профилей мощностью до 18 тыс. тонн в год. Планируемый объем инвестиций составит порядка 4,2 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации - четыре года и три месяца.

По данным пресс-службы Корпорации развития Республики Крым, на форуме регион представил мультимедийную презентацию "Истории успеха", где отражены ряд ключевых направлений развития под условными названиями "Крым гостеприимный" и "Крым плодородный". В частности, были представлены проекты по развитию виноградарства и виноделия, логистические комплексы, теплицы, пищевой промышленности, рыбного хозяйства. По данным минсельхоза региона, общий объем инвестиций в сельское хозяйство в республике в 2017-2025 годах составит порядка 30 млрд рублей. Речь идет о строительстве заводов по переработке сельхозпродукции, животноводческих фермах, винодельческих заводах, закладке многолетних насаждений и строительстве мелиоративных сетей.