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Минсельхоз: эксперты предлагают разрешить рекламу вина на дорогах в южных регионах России

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут отметила, что к такому вопросу надо подходить аккуратно, так как речь идет о рекламе алкогольной продукции

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Эксперты предлагают разрешить рекламу отечественного вина на дорогах в винодельческих регионах России для поддержки сельского туризма страны, но Минсельхоз считает необходимым аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом в ходе конференции в ТАСС сообщила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

"С точки зрения последней идеи эксперты высказали мнение о том, чтобы несколько снять ограничения по рекламе российского вина с географическими индикаторами. Это связано с дорожной рекламой, фактически как элементы сельского туризма, агротуризма, в винодельческих регионах, когда за какой-то километраж начинают появляться банеры с указанием на винодельню либо на виноградарское хозяйство для того, чтобы человек, пока едет по дороге, мог заехать посмотреть. Хотя бы просто это красиво", - сказала она.

"К этому надо относиться аккуратно. Мы это прекрасно понимаем, что это реклама, все равно это реклама алкогольной продукции", - сказала она.

По словам Лут, в случае если будет найден аккуратный подход к реализации этого предложения, это может стать дополнением в составленный Минсельхозом, Минпромторгом и Роскачеством в "Винный гид" с точки зрения винных маршрутов страны. "Будем надеяться, что их [винных маршрутов] будет больше, соответственно, внесено именно с точки зрения маршрутов для того, чтобы люди ориентировались, куда можно поехать и посмотреть наше виноградарство", - заключила замминистра.

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