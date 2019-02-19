Госдума запросит у кабмина данные о росте оптовых цен на сжиженный газ в регионах

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла протокольное поручение комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросить у правительства РФ информацию о ситуации с обеспечением сжиженным газом населения в связи с возможным ростом оптовых цен, и о мерах, предпринимаемых в этой связи. Инициатором поручения стала группа депутатов от фракции КПРФ во главе с Алексеем Куринным.

С середины февраля 2019 года во многих регионах РФ начались перебои с поставками сжиженного, в том числе баллонного, газа для нужд населения, отмечается в тексте поручения. "Региональные власти считают причиной сложившегося "газового кризиса" принятие постановления правительства от 30 ноября 2018 года, которым было отменено постановление правительства от 15 апреля 1995 года, которым, в свою очередь, регулировалась оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд. По этой причине организации, осуществляющие оптовую торговлю сжиженным газом в регионах, с 1 января 2019 года повысили розничную цену на свою продукцию", - указывают авторы документа.

При этом регулирование цен на сжиженный газ для населения является полномочием региональных властей, напоминают депутаты. Сложилась ситуация, когда оптовая цена на сжиженный газ стала значительно превышать розничную цену, вследствие чего уполномоченные организации субъектов не могут закупить сжиженный газ для дальнейшей продажи населению, говорится в документе.

"В итоге региональные власти поставлены в условия, когда надо либо резко повышать розничные отпускные цены на газ, что невозможно сделать в рамках действующего законодательства и чревато социальным взрывом, либо компенсировать выпадающие доходы поставщикам сжиженного газа населению", - отмечается в поручении.