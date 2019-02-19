СМИ: Instagram работает над сервисом для сбора пожертвований

Соцсеть Instagram ведет работу над новым сервисом для сбора пожертвований. Об этом сообщает The Verge, со ссылкой на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.

Подробностей о работе этой функции пока нет, но, скорее всего, речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на одну из благотворительных организаций.

При нажатии на него пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования.

Отмечается, что сервис может стать аналогом похожего инструмента в Facebook.