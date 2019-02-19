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СМИ: Instagram работает над сервисом для сбора пожертвований

Речь идет о возможности собирать средства через специальный стикер в Stories

Соцсеть Instagram ведет работу над новым сервисом для сбора пожертвований. Об этом сообщает The Verge, со ссылкой на эксперта в области мобильных приложений Джейн Манчун Вонг.

Подробностей о работе этой функции пока нет, но, скорее всего, речь идет о возможности размещать в Stories специальный стикер со ссылкой на одну из благотворительных организаций.

При нажатии на него пользователи смогут напрямую перечислять пожертвования.

Отмечается, что сервис может стать аналогом похожего инструмента в Facebook. 

 

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