Эксперты рассказали о росте объема продаж слабого алкоголя в России в январе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Объем продаж слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) в РФ в январе 2019 года вырос на 23,4% по сравнению с показателем января 2018 года и составил 397,8 тыс. дал, продажи коньяка выросли на 7,9%, до 911,4 тыс. дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

По его данным, объем розничной продажи алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе 2019 года составил 16,6 млн дал, что на 1,7% больше уровня января прошедшего года. Объем розничной продажи вин за отчетный период вырос на 1%, до 3,6 млн дал, продажи водки увеличились на 0,6%, до 5,7 млн дал. Эксперты также сообщили, что продажи шампанских и игристых вин за этот период снизились на 3% и составили 1,4 млн дал.