Danske Bank прекратит свою банковскую деятельность в Прибалтике и России

ТАСС, 19 февраля. Danske Bank прекращает свою банковскую деятельность в Прибалтике и в России. Такое заявление кредитная организация распространила во вторник.

"Мы признаем, что серьезный случай возможного отмывания денег в Эстонии оказал негативное влияние на эстонское общество, мы признаем, что правление Финансовой инспекции Эстонии на этом фоне считает необходимым прекращение деятельности Danske Bank в Эстонии. Независимо от уведомления от правления Финансовой инспекции Эстонии в соответствии со своей стратегией Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал будущее своей деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. Банк принял решение свернуть свою деятельность в указанных регионах", - приводятся в заявлении слова и.о. гендиректора банка Йеспера Нильсена.

В заявлении также отмечается, что Danske Bank частично продолжит свою деятельность в Литве.

Ранее правление Финансовой инспекции Эстонии наложило запрет на деятельность филиала Danske Bank в этой балтийской республике. Руководитель Центральной криминальной полиции Эстонии Айвар Алавере ранее сообщил, что следствие по делу Danske Bank обнаружило подозрительные транзакции на сумму в €25 млрд. Следствие задержало 10 человек.

Развитие событий

1 июля 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske bank в стране. По данным датских СМИ, через него в период 2007-2015 годов, отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными.

Danske bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах региона. Число его клиентов превышает пять миллионов.

Danske bank представлен в России с 2007 года как дочерняя компания, принадлежащая на 100% Danske Bank A/S.