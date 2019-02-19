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Банк России назначил главного бухгалтера

Эту должность заняла Ирина Грановская

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Директором департамента бухгалтерского учета и отчетности ЦБ назначена Ирина Грановская. Как сообщила пресс-служба регулятора, соответствующий приказ подписала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Ирина Юрьевна Грановская назначена директором департамента бухгалтерского учета и отчетности приказом председателя Банка России с 19 февраля 2019 года", - говорится в пресс-релизе.

Ранее должность главного бухгалтера ЦБ занимал Андрей Кружалов, который перешел в Центробанк из Счетной палаты. В середине 2018 года он был назначен заместителем председателя регулятора. В этой должности Кружалов курирует деятельность департамента бухгалтерского учета и отчетности, операционного департамента, финансового департамента, департамента полевых учреждений и административного департамента. С этого момента Грановская занимала должность и.о. руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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