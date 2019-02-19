АФК "Система" покупает 25% Etalon Group

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" купила 25% девелоперской компании Etalon Group у ее основателя Вячеслава Заренкова и его семьи за $226,6 млн, говорится в сообщении "Системы". В результате сделки "Система" стала крупнейшим акционером Etalon Group.

"АФК "Система" сообщает о приобретении пакета акций Etalon Group plc, одной из крупнейших девелоперских и строительных компаний России, в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн", - отмечается в сообщении. С учетом курса доллара ЦБ РФ на 19.02.2019 сумма сделки в рублях составила 15,01 млрд рублей.

Ранее во вторник АФК "Система" продала 51% акций московского девелопера жилой недвижимости "Лидер-Инвест" компании Etalon Group за 15,2 млрд рублей. Финансовыми консультантами по обеим сделкам выступили "Ренессанс Капитал" и Sberbank CIB.

"АФК "Система" давно стремилась увеличить масштабы своей деятельности в девелопменте, одном из перспективных секторов российской экономики. Объединение активов и экспертизы менеджмента Etalon Group и "Лидер-Инвест" позволит создать лидера рынка жилой недвижимости с портфелем проектов общей площадью 4 млн кв. м", - приводятся в сообщении АФК слова президента корпорации Андрея Дубровскова.

По его словам, эффект масштаба и значительные операционные синергии повысят инвестиционную привлекательность Etalon Group, а высокий уровень корпоративного управления и прозрачности компании обеспечат открытость этого динамично развивающегося сегмента российской экономики для инвестиционного сообщества.

Группа Etalon основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. Etalon является одной из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. Портфель компании состоит из 39 проектов на разной стадии реализации, преимущественно в сегментах комфорт и бизнес-класса с высоким уровнем доходности. Общая реализуемая площадь составляет более 2,73 млн кв. м, рыночная стоимость портфеля по оценке Knight Frank на 30 июня 2018 года - более 132 млрд рублей. Группа Etalon в 2018 году реализовала 628 тыс. кв. м недвижимости на сумму 68,7 млрд рублей.