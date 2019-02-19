Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,3-0,6%

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,56% - до 2458,55 пункта, индекс РТС упал на 0,29%, до 1173,64 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск снизился на 0,42%, до 66,19 рубля, курс евро опустился на 0,17%, до 74,86 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,69% - до $66,5 за баррель.

"То, что российский фондовый рынок демонстрирует снижение на нейтральном внешнем фоне, говорит о его слабости, что связано с угрозой введения новых жестких антироссийских санкций. В дальнейшем геополитические риски будут препятствовать возвращению отечественных фондовых индексов к максимальным отметкам, а также укреплению рубля под отметку 66 рублей за доллар даже при сохранении благоприятной глобальной конъюнктуры", - считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"На российском рынке акций в среду ожидаются разнонаправленные движения, продавцы активизируются под действием санкционной неопределенности и развития ситуации вокруг Baring Vostok. Текущее сочетание факторов указывает на продолжение формирования на этой неделе боковой консолидации чуть выше зоны поддержки 2450 пунктов по индексу Мосбиржи", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.

По словам специалиста инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Дмитрия Нечаева, индекс Мосбиржи, с учетом текущей внешнеполитической неопределенности, до публикации законопроекта по санкциям будет колебаться в диапазоне 2445-2480 пунктов. При этом партнер агентства WMT Consult Екатерина Косарева прогнозирует индекс Мосбиржи на уровне 2430-2440 пунктов, РТС - 1140-1150 пунктов. Курс доллара в среду может составить 66,4-66,7 рублей за доллар, евро - 75,3-75,5 рублей за евро.