АФК "Система" приобретает 18,7% Ozon у МТС за 7,9 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. АФК "Система" приобретает 18,7% акций Ozon у МТС за 7,9 млрд рублей. Стороны планируют закрыть сделку в начале марта 2019 года, говорится в сообщении АФК "Система".

После закрытия сделки доля прямого владения АФК в Ozon составит 19,3%. Кроме того, венчурный фонд Sistema VC (структура АФК) владеет 16,3% акций интернет-ретейлера.

В сообщении отмечается, что 18,7% Ozon будут переданы АФК через "дочку" МТС Dega Retail Holding Limited. Выплата за акции будет производиться в рассрочку тремя траншами до июля 2021 года.

В МТС пояснили выход из капитала Ozon тем, что текущая акционерная структура интернет-ретейлера не позволяет МТС нарастить долю в активе до контрольной в ближайшей перспективе, "что осложняет возможность значимой интеграции сервисов OZON в экосистему МТС".

"В качестве одного из крупнейших акционеров мы продолжим поддерживать Ozon при реализации стратегии консолидации рынка и будем стремиться и далее наращивать участие в этом перспективном бизнесе", - приводятся в сообщении слова управляющего партнера АФК Алексея Каткова.

Ранее основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщал, что АФК "Система" и инвестиционная компания Baring Vostok намерены увеличить долю в Ozon.ru до 40% на каждого из инвесторов. Кроме того, партнеры намерены развивать интернет-ретейлера "до IPO".