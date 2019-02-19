Число безработных в России в январе снизилось на 6,4% в годовом выражении

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Численность безработных в России в январе 2019 года, по предварительным данным, составила более 3,7 млн человек, или 4,9% экономически активного населения. Как отмечается в оперативном докладе Росстата, по сравнению с январем прошлого года численность безработных уменьшилась на 6,4%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тыс. человек, в том числе 600 тыс. человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в январе 2019 года составила 74,9 млн человек, или 51% от общей численности населения страны, сообщает Росстат.