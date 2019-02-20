Экс-министр США: политика Трампа побуждает международное сообщество обходить санкции

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Политика администрации президента США Дональда Трампа побуждает международное сообщество искать пути обхода введенных им санкций. Такое мнение высказал во вторник бывший министр финансов США (2013-2017) Джейкоб Лью, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Международное сообщество все чаще ищет способы обойти экономические санкции США, и внешняя политика Трампа "действовать в одиночку" стимулирует этот процесс", - отметил Лью, который ранее также возглавлял аппарат сотрудников Белого дома (2012-2013).

По его словам, отсутствие со стороны союзников поддержки решения США возобновить действие антииранских санкций привело к "более энергичному и более изобретательному поиску путей обхода американских санкций, чем ранее". Экс-глава финансового ведомства отметил, что остальные страны "вовсю строят и испытывают "водопровод" в обход Соединенных Штатов", говоря о специальном механизме расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход американских санкций.

Проблема в односторонней политике

По словам бывшего министра, некоторые государства могут отказаться от "главенствующей роли" США. "Я думаю, что то, как США сейчас подходят к использованию своих полномочий в одностороннем порядке, заставляет этот процесс ускориться", - сказал Лью, который также занимал пост главы административно-бюджетного управления Белого дома при президентах Билле Клинтоне и Бараке Обаме (1998-2001 и 2010-2012 соответственно). Он выразил надежду, что Трамп изменит свой курс, прежде чем это случится.

В целом Лью считает возобновление антииранских санкций неэффективным именно из-за того, что США "не заручились поддержкой своих союзников". Он утверждал, что рестрикции полезны только тогда, когда нацелены на то, чтобы "заставить [власти] изменить политику". Кроме того, пояснил он, находящаяся под санкциями страна должна быть уверена, что, как только она "изменит свое поведение", ее будет ждать "полноценное и непреходящее снятие" ограничений.

"Некоторое время мир будет ждать, пока не скажет: "Мы начнем разрабатывать этот вопрос самым решительным образом", - заявил экс-министр о массовом обходе американских санкций. Он не считает, что подход Трампа в отношении урегулирования ситуации вокруг КНДР будет успешным. "Шансы, что Северная Корея фактически приостановит свою ядерную программу, невелики", - отметил Лью. По его мнению, нынешние экономические санкции были подорваны "помпезными объятиями" Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В мае прошлого года глава Белого дома объявил об одностороннем выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

После выхода США из сделки иранская экономика столкнулась с серьезными проблемами в банковской сфере, и под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. В ответ 31 января Берлин, Лондон и Париж объявили о создании специального механизма расчетов с Ираном, который позволяет поддерживать торговлю с ним в обход санкций США. Для этого во Франции с участием Великобритании и Германии была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов").