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"Газпром" одобрил соглашение о локализации производства компрессоров в РФ

Договоренность заключена с "РЭП Холдинг" и Mitsubishi

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" одобрил соглашение о намерениях с компанией "РЭП Холдинг" и Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation по локализации производства компрессоров на территории России. Об этом сообщается в материалах "Газпрома".

"Одобрить заключение ПАО "Газпром" Соглашения о намерениях по локализации производства компрессоров на территории Российской Федерации с Акционерным обществом "РЭП Холдинг" и компанией Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation от 24 мая 2018 года как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к решению Совета директоров".

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