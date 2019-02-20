Проект строительства аэропорта под Омском получил одобрение Минтранса РФ

ТАСС, 20 февраля. Проект строительства аэропорта Омск-Федоровка, который планируется возвести в 15 км от Омска, получил одобрение Министерства транспорта России. Об этом сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко по итогам совещания по вопросам транспортного обеспечения жителей омской агломерации.

Строительство аэропорта Омск-Федоровка с пропускной способностью 1,2 млн пассажиров в год планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел. Основной причиной строительства нового аэропорта является безопасность жителей города: действующий аэропорт Омск- Центральный находится почти в черте мегаполиса с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром города. Новый аэропорт планируется построить в 15 км от границы города и в 32 км от его центра.

"Губернатор Омской области Александр Бурков доложил вице-премьеру Виталию Мутко о планах по переносу действующего аэропорта Омск-Центральный из черты города. Он предложил признать целесообразным завершение строительства аэропорта Омск-Федоровка в 15 км от границы города. <…> С потенциальным инвестором обсуждается возможность заключения концессионного соглашения, в соответствии с которым последний достроит и будет эксплуатировать аэропорт. Проект реконструкции был одобрен Минтрансом", - говорится в сообщении.

Бурков в своем докладе отметил, что аэропорт необходимо переносить из центра Омска для снижения экологического воздействия и для развития самого города. "Согласно прогнозу, пассажиропоток [из Омска] может увеличиться до 1,5 млн в течение 2 лет. Дальнейшая перспектива - это увеличение приема региональным аэропортом 2-3 млн пассажиров. <…> При переносе аэропорта Омск-Центральный в городе освобождается около 650 га земли, где часть можно использовать под строительство жилой и нежилой недвижимости", - цитирует пресс-служба Буркова.

Мутко поддержал проект реконструкции аэропорта, добавив, что интерес реальных инвесторов к строительству аэропорта делает этот проект перспективным. Он отметил, что безопасность и сбалансированное пространственное развитие территории - главные критерии при принятии решения о переносе аэропорта.

"Кроме того, такое решение должно быть тщательно просчитано. Необходимо, чтобы модель была обоснована Минэкономразвития, Минтрансом, регионом и потенциальными инвесторами", - приводит слова вице-премьера пресс-служба.

Стоимость проекта

В аппарате Мутко сообщили, что, согласно проекту, стоимость реконструкции аэропорта Омск-Федоровка составит 27,2 млрд рублей.

"Губернатор Омской области обратился к вице-премьеру Виталию Мутко с предложением рассмотреть вопрос о софинансировании из федерального бюджета проекта по строительству части инфраструктуры аэропорта. Областной бюджет может предоставить 5,3 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры. Потенциальный инвестор, среди которых называются компании "Новапорт" и "Аэропорты регионов", готовы предоставить 10,7 млрд рублей на строительство инфраструктуры аэропорта", - уточнят пресс- служба.

В правительстве Омской области ТАСС добавили, что регион просит у федеральных властей 11,2 млрд рублей на строительство взлетной полосы и навигационной инфраструктуры аэропорта. "Построенные на эти средства объекты перейдут в федеральную собственность", - сообщили в правительстве.