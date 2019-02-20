Индия запросила у России 21 легкий истребитель МиГ-29

БАНГАЛОР /Индия/, 20 февраля. /ТАСС/. Количество легких истребителей МиГ-29 в заявке Индии на поставку из России может быть увеличено с нынешнего 21. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"Идет запрос на информацию от их стороны. Пока 21 самолет, интересуют ценовые показатели. Могут увеличить количество", - отметил Пунчук.

Ранее издание The Economic Times сообщило, что ВВС Индии ведут переговоры о срочном приобретении у России 21 многоцелевого легкого истребителя МиГ-29 в связи с острой нехваткой самолетов истребительной авиации.

20 февраля в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка "Aero India - 2019". Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.