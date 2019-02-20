Путин заявил, что правительству и ЦБ надо вновь войти в целевые показатели инфляции

"Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже об этом говорил, и мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой "кубышки" для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемый эффект, нужно, чтобы ожидаемой стала нормализация этой ситуации", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что такие возможности у России есть.

"Правительству и ЦБ надо войти в целевые показатели инфляции и в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия для роста", - повторил глава государства.

Целевой показатель инфляции ЦБ находится на уровне 4%.

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,3%, а в 2019 году может оказаться еще выше - 5-5,5%. Вернуться к целевым 4% она может в 2020 году, считают в ЦБ.

В январе 2019 года инфляция ускорилась до 5% на фоне повышения НДС с 18% до 20%. В феврале, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция достигнет 5,2-5,4% в годовом выражении, а пиковых значений в 5,5-5,7% можно ожидать в марте - мае текущего года.

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