Путин потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства

"Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает инициативы бизнеса", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков.

Президент также заявил, что ситуация во взаимоотношениях между предпринимателями и представителями правоохранительных органов не меняется к лучшему, несмотря на все призывы.

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного и административного наказания, - сказал он. - Я уже обращал внимание на эту проблему в одном из посланий. Что на практике: возбуждали дела по непонятным соображениям, человек сидит несколько месяцев и его не вызывают на допрос. Я прошу с этим разобраться Верховный суд и Генеральную прокуратуру - проанализировать [ситуацию] и представить соответствующие предложения".