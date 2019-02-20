Компания из ОАЭ займется продвижением продукции концерна "Калашников" на Ближнем Востоке

АБУ-ДАБИ, 20 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) и эмиратский производитель высокотехнологичной продукции IGG (International Golden Group) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по продвижению гражданской продукции российской компании на Ближнем Востоке, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

"Мы очень рады найти одного из сильнейших партнеров на рынке региона Ближнего Востока. Группа "Калашников" уверена в том, что с помощью IGG мы сможем завоевать новые рынки сбыта для широкого спектра наших гражданских продуктов", - сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

По его словам, формат соглашения предусматривает возможные поставки полного спектра гражданской продукции производства компании на рынок Ближнего Востока.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция концерна поставляется более чем в 27 стран.

Компания IGG является крупнейшим поставщиком высокотехнологичной продукции на рынке ОАЭ. Она работает с 2002 года. Штаб-квартира компании расположена в Абу-Даби.