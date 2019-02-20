{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин требует, чтобы уровень зарплат бюджетников не опускался ниже среднего по экономике

По словам президента, чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь, нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил губернаторскому корпусу, оглашая послание Федеральному собранию.

На эту тему
О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Обращаю внимание глав субъектов Федерации - необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры и других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, - сказал Путин. - Я постоянно вам об этом говорю на встречах, нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна повышаться"

Путин напомнил, что в России более 40 млн граждан - бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры - получают фиксированные доходы. "Они должны расти не ниже уровня инфляции", - подчеркнул президент, попросив правительство учитывать это в своей работе. По его данным, еще более 70 млн человек трудятся в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, ведут небольшой бизнес. "Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны, и чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь, нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства", - подчеркнул глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Кудрин назвал фундаментальным предложение Путина реформировать сферу надзора до 2021 года
Глава Счетной палаты отметил, что реформа не должна ограничиться обновлением старых инструкций
Читать полностью