Путин требует, чтобы уровень зарплат бюджетников не опускался ниже среднего по экономике

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уровень зарплат бюджетников не должен опускаться ниже среднего по экономике региона, при этом сама по себе средняя зарплата должна расти. Такую задачу президент РФ Владимир Путин поставил губернаторскому корпусу, оглашая послание Федеральному собранию.

"Обращаю внимание глав субъектов Федерации - необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культуры и других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона. Это очень важная вещь, - сказал Путин. - Я постоянно вам об этом говорю на встречах, нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна повышаться"

Путин напомнил, что в России более 40 млн граждан - бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры - получают фиксированные доходы. "Они должны расти не ниже уровня инфляции", - подчеркнул президент, попросив правительство учитывать это в своей работе. По его данным, еще более 70 млн человек трудятся в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг, ведут небольшой бизнес. "Их доходы, благополучие, уверенность в будущем прямо связаны с ситуацией в экономике нашей страны, и чтобы добиться устойчивого повышения оплаты труда, в первую очередь, нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства", - подчеркнул глава государства.