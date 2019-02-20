Путин: субъекты ДФО должны выйти на уровень выше среднего по РФ по ключевым показателям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Все дальневосточные регионы по всем ключевым социально-экономическим показателям должны выйти на уровень выше среднего по России. Об этом заявил в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

"Все дальневосточные субъекты Федерации должны выйти на уровень выше среднероссийского по ключевым социально-экономическим показателям, по качеству жизни людей. Это общенациональная задача, это чрезвычайно важное направление нашей работы, стратегическое направление - Восточная Сибирь и Дальний Восток", - сказал он.

Кроме того, Путин сообщил, что в сентябре во Владивостоке обсудит развитие Дальнего Востока со всеми федеральными ведомствами.

"В сентябре во Владивостоке обсудим, что каждое из федеральных ведомств сделало и делает для Дальнего Востока. Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, морских портов, авиасообщения и систем связи нужно нацелить на развитие регионов, в том числе их туристической привлекательности", - сказал он в ежегодном послании Федеральному собранию.

Как ранее сообщала пресс-служба фонда "Росконгресс", национальная программа развития Дальнего Востока станет основной темой пятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Ранее президент дал поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Она должна объединить мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России.