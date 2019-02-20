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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Кудрин: призыв Путина снизить давление на бизнес должен быть поддержан четкими мерами

Глава Счетной палаты отметил, что в противном случае "президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Призыв президента РФ Владимира Путина снижать давление на бизнес должен быть поддержан четкими мерами, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны", - написал Кудрин.

Глава Счетной палаты также добавил, что в противном случае "президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере".

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что к концу 2019 года должна заработать онлайн-платформа для информации о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них. Глава государства добавил, что правоохранительным органам не нужно пугаться, так как платформа поможет оперативно получать информацию для принятия решений на ведомственном уровне.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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