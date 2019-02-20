Кудрин: призыв Путина снизить давление на бизнес должен быть поддержан четкими мерами

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Призыв президента РФ Владимира Путина снижать давление на бизнес должен быть поддержан четкими мерами, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Призыв президента снижать силовое воздействие на бизнес должен быть поддержан четкими мерами и показателями с персональной ответственностью за неисполнение. Ответственные известны", - написал Кудрин.

Глава Счетной палаты также добавил, что в противном случае "президенту снова придется констатировать отсутствие продвижения в этой сфере".

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что к концу 2019 года должна заработать онлайн-платформа для информации о проверках бизнеса, где предприниматели смогут заявить о давлении на них. Глава государства добавил, что правоохранительным органам не нужно пугаться, так как платформа поможет оперативно получать информацию для принятия решений на ведомственном уровне.