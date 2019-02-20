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Минэкономразвития к концу года завершит работу по оптимизации числа нормативных актов в РФ

Глава ведомства Максим Орешкин сообщил, что сейчас нормативно-правовых актов в районе 10 тыс., и в них "невозможно разобраться"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует к концу года завершить работу по совершенствованию системы нормативно-правовых актов в РФ, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Сейчас нормативно-правовых актов в районе 10 тыс. Проблем в том, что когда их 10 тыс., в них невозможно разобраться. Как раз все это законодательство должно стать более компактным, собранным в одном месте, понятным в первую очередь для бизнеса. Мы уже говорили о том, что ведем проект с точки зрения взгляда на контрольно-надзорную деятельность со стороны бизнеса. К концу года будем стараться закончить эту работу", - сказал министр.

По его словам, предстоит проделать "очень большую реформу" всей существующей в России регуляторной системы.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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