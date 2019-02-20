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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Греф позитивно воспринял заявление Путина об отмене старых нормативных актов

Глава Сбербанка выразил мнение, что президент "тоже устал от невыполненных призывов"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Предложение президента РФ Владимира Путина об отмене с 2021 года всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, является радикальным и позитивным шагом, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

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"Какие-то пункты сегодня были радикальные озвучены, в том числе отмена регулирования. Это очень радикальный шаг. Это говорит о том, что, наверное, президент тоже устал от невыполненных призывов. Поэтому это нехарактерный для него и очень радикальный шаг, что меня лично очень радует", - сказал Греф.

Путин также заявил о необходимости обновить нормативную базу, так как на смену старым должны прийти документы, соответствующие современным требованиям.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГреф, Герман ОскаровичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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