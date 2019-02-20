Орешкин: реформирование сферы надзора поможет экономике выйти на целевой уровень роста 3%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что достижению экономикой РФ целевых показателей роста около 3% будут способствовать изменения в сфере надзорной деятельности. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"У нас есть базовая траектория [экономического роста], которую мы закладывали еще в прошлом году <...> В этом году мы ожидаем замедление экономики и постепенный выход на уровень около 3%", - сказал он.

Министр также отметил, что инициатива по изменениям требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в РФ, которая была предложена правительством, "президентом поддержана довольно четко и в безапелляционной форме". "Такие системные решения, плюс такие точечные решения, как упрощение визового режима, которое должно увеличить приток туристов в Россию..., все это нацелено на достижение этих показателей", - подчеркнул Орешкин.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев указал на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России и необходимость разработки механизма, который будет предусматривать анализ и пересмотр действующих обязательных для бизнеса требований. Этот механизм получил название "регуляторной гильотины".

По мнению премьер-министра, сократить количество требований необходимо, прежде всего, в наиболее зарегулированных сферах: транспорт, экология, промышленная безопасность, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.