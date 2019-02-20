КФУ намерен разработать систему сбора big data с автомобилей "КамАЗ"

КАЗАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты Казанского федерального университета (КФУ) займутся разработкой системы с использованием анализа big data для оценки эксплуатации автомобилей "КамАЗ" сообщил ТАСС ректор КФУ Ильшат Гафуров.

"Одно из направлений сотрудничества с ПАО "КамАЗ" - использование анализа больших данных, в том числе для "КамАЗа", - сказал Гафуров. Как уточнили ТАСС в пресс- службе вуза, специалисты намерены разработать автоматизированную информационную систему по анализу big data - сведений, поступающих более чем по 50 параметрам со всех новых автомобилей, выпускаемых российским автопроизводителем.

По словам Гафурова, речь идет о получении информации с датчиков, в том числе о качестве заливаемого топлива. "Если заказчиком [системы] является сама компания-производитель автомобиля, то, конечно, все данные будут собираться в компании и соответствующие ответственные люди будут наблюдать, как эксплуатируется автомобиль и что с этим автомобилем происходит", - сказал он. Гафуров отметил, что система также необходима специалистам компании, которые по ее данным будут вносить изменения в конструкцию автомобиля.

"Для страховых компаний очень эта информация тоже важна, потому что в зависимости от этого будет формироваться страховой платеж. Сегодня модельный ряд автомобилей очень быстро меняется, и страховые компании не могут быстро понять, что это за автомобили. А вот когда будут установлены такие датчики, они будут понимать уже с первых же месяцев эксплуатации", - сказал Гафуров. Он отметил, что часть датчиков вуз изготавливает самостоятельно.

Анализ данных, их хранение и интерпретацию планируется реализовать в соответствии с моделью AutoMat анализа данных с "подключенных автомобилей" - connected cars. С помощью него можно получать также получать информацию о типе, марке автомобиля, состоянии дорожного покрытия, по которому ездит машина.