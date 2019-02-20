Архангельская область и Москва подписали программу сотрудничества на пять лет

АРХАНГЕЛЬСК, 20 февраля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов в среду в Москве подписали программу сотрудничества между регионами на 2019-2023 годы, предполагается развивать взаимодействие в здравоохранении, строительстве, образовании, туризме и других сферах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"Мы подписываем конкретную программу действий на ближайшие пять лет, которая охватывает практически все стороны и направления жизнедеятельности наших регионов. Это сотрудничество в области здравоохранения, образования, культуры, туризма, развитие экономических связей, экологии, благоустройства, транспорта. Надеюсь, что эта программа действий даст дополнительный толчок в развитии отношений между нашими регионами на благо их жителей", - приводит пресс-служба слова Собянина.

Программой предусмотрен обмен опытом по поддержке и малого и среднего предпринимательства, формированию новой модели оказания первичной медицинской помощи, строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Планируются проекты по благоустройству городской среды, развитию социальной инфраструктуры и строительству дорог, организация стажировок аспирантов и молодых ученых вузов Москвы на предприятиях Архангельской области.

"Договорились, что будет создана рабочая группа, которая в ближайшее время наметит план совместных встреч медицинского сообщества, образовательного сообщества, культурного сообщества, специалистов этих сфер, которые начнут насыщать программу идеями и мероприятиями", - сказал журналистам Орлов. Одним из них станет совместное проведение дней памяти писателя Федора Абрамова в Москве.

Соглашение между правительством Архангельской области и правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано в 2012 году. В рамках реализации соглашения представители Москвы и Архангельской области регулярно принимают участие в крупных торгово-промышленных, культурных и туристских мероприятиях. Ряд предприятий области поставляет свою продукцию в оптово-розничные сети Москвы, столичные туроператоры привлечены к реализации трех брендовых турмаршрутов в Архангельске и Каргопольском районе.