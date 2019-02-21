ЦБ обратился к правоохранителям по уникальному случаю работы "страховщика" без лицензии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Банк России обратился в правоохранительные органы по поводу деятельности АО "Образец" - дагестанской компании, которая не имеет лицензии ЦБ, не является членом Российского союза автостраховщиков, но при этом продает полисы ОСАГО, урегулирует убытки и судится с РСА о защите деловой репутации. Об обращении регулятора сообщил ТАСС зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Ранее в региональные органы МВД по поводу работы АО "Образец" обращался РСА, но в возбуждении дела было отказано.

Гендиректор АО "Образец" Вахахажи Алабаев считает, что лицензия компании пока не нужна: он указал, что по закону условием получения лицензии на ОСАГО являются два года практической работы и, по его мнению, в этот период компания может работать без лицензии (АО "Образец" зарегистрировано в декабре 2017 года). "Согласно сороковому закону (об ОСАГО - прим. ТАСС), лицензия выдается для страхового фонда, приравненного к банковской деятельности. А маленькая компания пока не доросла до страхового фонда, ей лицензия не требуется", - сказал Алабаев ТАСС. Чистюхин такую практику работы назвал "нонсенсом".

"Банк России уже обратился в правоохранительные органы для принятия мер реагирования. Я не хочу гадать (о мотивах АО "Образец" - прим. ТАСС), я вижу простые факты: у компании лицензии нет, она осуществляет лицензируемую деятельность, это должно быть остановлено. Никаких недостатков в регулировании нет, с моей точки зрения речь идет о решениях правоохранительных органов по остановке деятельности такого рода компаний", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее подобные обращения с просьбой провести проверку факта деятельности АО "Образец" направлял в МВД Дагестана Российский союз автостраховщиков, оттуда материалы были переданы в МВД Чеченской Республики, говорилось в письме союза директору департамента страхового рынка ЦБ РФ Филиппу Габунии. МВД Грозного отказал в возбуждении уголовного дела, сообщил ТАСС представитель союза. Союз отправил жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела, но ответа не получил, отметил он.

"К сожалению, этот случай - хотя он единичный и в своем роде уникальный - показывает главную беду российской правовой системы, что жесткость законов не обеспечивается обязательностью их исполнения", - добавил Чистюхин.

История вопроса

О работе сайта АО "Образец" РСА сообщил в сентябре 2018 года, предупредив об опасности взаимодействия с такими "продавцами" ОСАГО. По мнению РСА, АО "Образец" страховщиком ОСАГО с точки зрения страхового законодательства не является и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по ОСАГО.

В одном из разделов сайта были обнаружены скан-копии полисов, по внешнему виду похожие на бланки полисов ОСАГО, с несуществующей серией АВА, а также серии МММ. При проверке по АИС ОСАГО - бланки полисов с указанными номерами типографией АО "Гознак" не выдавались, говорится в письме РСА к Габунии.

Уставный капитал компании составляет 45 млн руб., следует из данных СПАРК, при том, что минимальный установленный законом уставный капитал страховой компании составляет 120 млн руб., отмечали в РСА.

АО "Образец" назвало это сообщение "клеветническим" и подало иск к РСА о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы. Из-за публикации сообщения РСА "Образец" терпит убытки, число клиентов, желающих сотрудничать с компанией, уменьшилось, возникли препятствия со стороны ГИБДД по перерегистрации автотранспорта, говорилось в письме Алабаева в адрес президента РСА Игоря Юргенса. Рассмотрение иска назначено на 19 марта, при этом суд отказал РСА в привлечении к делу ЦБ РФ в качестве третьего лица, следует из материалов суда.

АО "Образец" продолжает деятельность по продаже полисов ОСАГО и выплате убытков, сказал ТАСС Алабаев. "Заключено в пределах 2800 договоров, из-за последних публикаций в пределах 700-800 договоров расторгнуто", - отметил он.