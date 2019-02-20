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Литва запросила у Швеции информацию о возможном отмывании денег через филиал Swedbank

Danske Bank и Swedbank подозреваются в отмывании миллиардных сумм через свои филиалы в странах Балтии

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Литва направила властям Швеции запрос о предоставлении информации о возможном отмывании денег через работающий в стране филиал шведского банка Swedbank. Об этом в среду сообщила журналистам представитель литовской Службы расследования финансовых преступлений Инга Маурицене.

"На основании имеющейся информации, которая носит абстрактный характер, невозможно установить, были ли нарушены требования закона о предотвращении отмывания денег, поэтому направлен официальный запрос", - сказала она.

Согласно литовскому законодательству, банки обязаны уведомлять эту структуру о вызывающих подозрения операциях.

Swedbank и Danske Bank подозреваются в отмывании через свои филиалы в странах Балтии миллиардных сумм в долларах США.

Как заявил в среду журналистам министр финансов Литвы Вилюс Шапока, "ничего подобного в Литве не зафиксировано".

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