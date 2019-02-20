Bloomberg: власти Венесуэлы поручили компаниям открыть счета в России, КНР, Турции и Индии

ТАСС, 21 февраля. Правительство Венесуэлы поручило руководителям около 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать развивать контакты с поставщиками в этих странах. С таким утверждением выступило в среду агентство Bloomberg.

По данным его источников, власти обещали провести семинары для топ-менеджеров компаний, специализирующихся на потребительских товарах, чтобы рассказать им, как открывать счета в иностранных банках. На встрече, которую провели вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр внутренней торговли Вильям Контрерас, топ-менеджеров также призвали не повышать цены на свою продукцию, утверждает Bloomberg.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Администрация США 28 января ввела санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Одновременно Минфин США обещал начать выдачу временных лицензий, позволяющих проводить "некоторые транзакции" нефтегазовой компании. Кроме того, принадлежащая венесуэльской компании американская "дочка" Citgo сможет продолжить работу при условии, что полученные ей средства останутся на заблокированных в США счетах и не будут направляться в PDVSA. Таким образом, по заверению Вашингтона, американская сторона пытается оказать максимально возможное давление, чтобы Мадуро пошел на проведение досрочных выборов главы государства.