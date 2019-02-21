ЦБ реабилитировал 77 банкиров и глав финорганизаций из черного списка в 2018 году

МОСКВА 21 февраля. /ТАСС/. Комиссия Банка России, которая рассматривает жалобы банкиров и руководителей финансовых организаций, попавших в черный список, в 2018 году получила 225 обращений, 77 из которых были удовлетворены регулятором. Об этом сообщается на сайте Банка России.

"Еще по 81 жалобе - об отказе в удовлетворении. В связи с отсутствием предмета рассмотрения (сведения о заявителе в базе данных отсутствуют) возвращены 14 жалоб. 30 жалоб оставлены без рассмотрения в связи с их несоответствием установленным требованиям, 23 жалобы по состоянию на 31 декабря 2018 года находились в процессе рассмотрения", - сообщается на сайте регулятора.

Банк России отмечает, что комиссия принимает решение об удовлетворении жалобы при представлении заявителем достаточных доказательств своей непричастности к принятию решений или совершению действий, приведших к негативным последствиям для финансовой организации. "Изменения законодательства предусматривают, что деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если установлена его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации. В таком случае по результатам принятых комиссией решений Банк России исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных", - говорится в сообщении регулятора.

Ранее первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что по состоянию на середину 2018 года в черном списке банкиров находились почти 6,4 тыс. человек, включая бывших руководителей некредитных финансовых организаций. Ранее ЦБ также сообщал о намерении включать в этот список бывших членов совета директоров финансовых организаций.

Комиссия Банка России работает с 28 января 2018 года и рассматривает жалобы на решения о признании лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или к деловой репутации.