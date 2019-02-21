"Газпром нефть" закладывает в базовую версию стратегии до 2030 г. среднюю цену нефти в $60

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" закладывает в базовый сценарий новой стратегии до 2030 года среднюю цену барреля нефти на уровне $60. В других сценариях цена колеблется от $40 до $90 за баррель, сообщил в интервью журналу "Газпром" первый заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Оценивалось несколько сценариев, ведь наше видение перспектив рынка является основой стратегии. Мы рассматривали ряд прогнозов, которые учитывают возможные варианты развития событий и соответствуют разным ценовым уровням - от $40 за баррель до более чем $90 за баррель. Для каждого из сценариев есть модель развития компании. При этом базовый вариант находится на уровне примерно $60 за баррель", - сказал он.

По словам Яковлева, согласно базовому сценарию, спрос на нефть будет стабильно расти. Если в конце прошлого года он преодолел 100 млн баррелей в сутки, то к 2030 году должен составлять не менее 110 млн баррелей в сутки.

Себестоимость добычи нефти

"Газпром нефть" ожидает, что себестоимость добычи нефти компании останется на прежнем уровне к 2030 году, несмотря на рост добычи трудноизвлекаемой нефти.

"Да. С одной стороны, запасы становятся сложнее. С другой, за счет того, что мы быстро наращивали добычу в предыдущие годы, в нашем портфеле много новых проектов, где себестоимость ниже всего. Кроме того, на операционных затратах сказывается повышение эффективности, применение новейших технологий", - сказал Яковлев, отвечая на вопрос, будет ли расти себестоимость добычи компании из-за увеличения в добыче доли трудноизвлекаемой нефти.