Медведев поручил продумать шаги по улучшению делового климата

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил продумать шаги по повышению производительности труда и улучшению делового климата в рамках реализации послания президента РФ Федеральному собранию.

Открывая заседание правительства, Медведев отметил, что часть прозвучавшего накануне послания касалась вопросов экономического развития. "Здесь также нужно продумать шаги по опережающему росту производительности труда, по улучшению делового климата, по инфраструктурным ограничениям и целому ряду других направлений", - сказал он.

Кроме того, по его словам, важнейшая часть послания была связана с социальными решениями, с мерами по поддержке семей с детьми, по преодолению бедности, развитию системы социального контракта, здравоохранения, образования, а также решению экологических задач.

"Так что просил бы всех немедленно начинать этим заниматься", - добавил Медведев.