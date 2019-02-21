Россия предложила создать специальную версию самолета Ил-112 для Индии

БАНГАЛОР /Индия/, 21 февраля. /ТАСС/. Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина может создать специальную версию Ил-112 под условия индийского рынка. О таком предложении с российской стороны сообщила журналистам директор по маркетингу компании Тамара Какушадзе в четверг на выставке Aero India - 2019.

"Мы входим [на индийский рынок] с предложением локализации с интеграцией индийских производителей, которые есть. Мы можем под них модернизировать и создать версию-дериватив от Ил-112, который бы соответствовал условиям или требованиям индийского рынка", - отметила Какушадзе.

По ее словам, это позволит вовлечь производителей Индии в процесс доработок самолета.

Ил-112 способен перевозить максимальный груз в 5 тонн, предназначен для транспортировки солдат, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24 в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В).

20 февраля на военно-воздушной базе в Бангалоре стартовала аэрокосмическая выставка Aero India - 2019. Она продлится до 24 февраля. Салон проводится под патронажем министерства обороны и правительства Индии раз в два года. В этот раз Россия представит более 200 образцов продукции военного назначения.