Сумма выплат по ОСАГО в январе выросла на 13,7%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сумма выплат по ОСАГО в январе 2019 года выросла на 13,7%, до 11 млрд рублей после года снижения, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА).

Средняя выплата увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 5,2% - до 65 460 рублей. До этого в течение 2018 года средняя выплата снижалась - последний раз она показала рост по итогам 2017 года, увеличившись на 10%.

Средняя премия по ОСАГО в январе снизилась на 2,3% и составила 5 688 рублей, в том числе для легковых автомобилей физлиц - на 1,84%, до 5 564 рублей.

Количество проданных полисов ОСАГО увеличилось на 6% и составило 2,4 млн штук. Общая сумма премий выросла на 3,6% - до 13,8 млрд рублей.

Количество заявленных убытков в январе выросло на 17,6% и составило 211 тыс. штук, урегулированных - на 8%, до 168,8 тыс. штук.

"Мы полагаем, что рост средней выплаты связан, в первую очередь, с применением актуализированных справочников средних стоимостей запчастей. Что же касается увеличения количества заявленных и урегулированных убытков, то РСА внимательно следит за этим трендом. Не исключено, что он вызван усилением работы недобросовестных посредников в регионах," - цитирует пресс-служба президента РСА Игоря Юргенса. Средняя стоимость запчастей в справочниках РСА, на основе которых рассчитывается стоимость ремонта по ОСАГО, после актуализации с 1 декабря выросла в среднем на 6%.

В снижении средней премии по ОСАГО роль сыграло увеличение конкуренции между страховщиками после расширения тарифного коридора ОСАГО на 20% вверх и вниз, сообщил Игорь Юргенс. "Мы уверены, что этот тренд сохранится и дальше и станет еще заметнее для автолюбителей после того, как реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО будет полностью завершена", - сказал он.