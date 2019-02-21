Интерес к покупке доли РЖД в "Трансконтейнере" проявляют иностранные инвесторы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Интерес к покупке доли "Российских железных дорог" (РЖД) в "Трансконтейнере" проявляют многие компании, в том числе зарубежные. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Я знаю, что есть желание у многих компаний, у нескольких крупных игроков, поучаствовать в этой процедуре. Мы будем приветствовать, - сказал он. - Есть заявки и от зарубежных участников".

"Если мы правильно выстроим продажу, то есть она будет открытой, конкурентной, без ограничения состава участников искусственного - понятно, что тогда можем получить хороший финансовый результат", - отметил вице-премьер.

При этом, по его словам, сделка не должна стать инструментом скрытой конкурентной борьбы, направленной на "обнуление транзитного потенциала" РФ. "Я имею в виду заход "давайте мы купим актив и уберем "Трансконтейнер" в пользу перевозки морскими линиями". Конечно, мы за этим очень внимательно будем следить", - подчеркнул Акимов, пояснив, что конкурс может предусматривать соответствующие условия.

Он напомнил, что решение о продаже доли РЖД в "Трансконтейнере" принято, утвержден план подготовки сделки. "Вышло мое поручение с планом. Оно разослано по ФОИВам [федеральные органы исполнительной власти], но так или иначе оно подразумевает подготовку сделки в течение этого года. Мы планируем в течение года эту сделку закрыть", - сказал вице-премьер.

По его мнению, сейчас хорошее время для сделки, так как наблюдается высокий спрос на подвижной состав и значительные темпы роста контейнерного оборота.

"Смысла владеть для РЖД компанией, которая бы, собственно, на балансе держала платформы, я тоже не вижу. Рынок довольно конкурентный,"Трансконтейнер" уже, если мне память не изменяет, меньше 40% на нем держит - я могу ошибаться, но оценки аналитиков около этой цифры. Он не монополист на этом рынке, поэтому, мне кажется, есть хорошие предпосылки для того, чтобы этот рынок стал конкурентным", - отметил Акимов.

РЖД в случае принятия решения о продаже доли в "Трансконтейнере" считают целесообразным продавать весь пакет (50%) на аукционе. Минтранс также выступает за продажу всех 50% акций РЖД в "Трансконтейнере" на открытом аукционе с учетом квалификационных требований.

Ранее РЖД заявляли, что при продаже доли в "Трансконтейнере" хотят получить право на создание аналогичной компании, однако в начале февраля замглавы РЖД Андрей Старков сказал, что компания пересмотрела приоритеты и сейчас важнее создание опорной магистральной инфраструктуры, которая будет обеспечивать возможность развития контейнерного бизнеса.

О компании

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК, "дочка" РЖД).

В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (99,84% - у ОАО "Российские железные дороги"). Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера". Еще 25,1% акций оператора до недавнего времени принадлежали Fesco (контролируется группой "Сумма"). В конце октября 2018 года 24,8% из этой доли купил банк ВТБ, еще 0,3% - сторонний инвестор.