"КамАЗ" начнет серийный выпуск беспилотных грузовиков к 2025 году

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Серийное производство беспилотных грузовиков "КамАЗ" начнется к 2025 году, сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX-2019.

"Первые дорожные испытания автономного грузовика начнутся в ближайшее время. Серийное производство таких грузовиков может начаться к 2025 году", - сказал Чемезов.

Прототип автономного грузовика построен на базе серийного "КамАЗ-5350". "От стандартной модификации модель отличается дополнительным оборудованием, благодаря которому грузовик может передвигаться без участия водителя. Это радары, лидар [активный оптический сенсор], видеокамеры, системы связи и другая бортовая электроника", - отметил глава Ростеха.

Кроме того, для грузовика с автопилотом разработан джойстик для дистанционного управления.

О проекте

"КамАЗ" разрабатывает грузовые автомобили с системами помощи водителю и системами автономного движения. В 2015 году был создан прототип первого в России беспилотного автомобиля на базе серийного грузовика "КамАЗ-5350" с полноприводным шасси 6х6, автомобиль умеет самостоятельно ездить по заданным маршрутам без помощи водителя. При этом система искусственного интеллекта грузовика различает дорожную разметку, знаки, а также других участников дорожного движения, в том числе и пешеходов.

Также в июне 2018 года на специальной трассе в Казани был испытан 12-местный беспилотный электробус Ш.А.Т.Л. ("Широко адаптивная транспортная логистика") "КамАЗ-1221". Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории.

"КамАЗ" (входит в Ростех) занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и восьмое место в мире по объему выпуска дизельных двигателей. В состав технологической цепочки группы входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.