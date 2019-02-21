Rambler Group отрицает факт переговоров о продаже Сбербанку доли Мамута в группе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Медиахолдинг Rambler Group отрицает факт переговоров о продаже Сбербанку доли бизнесмена Александра Мамута в группе, следует из заявления ТАСС члена управляющего комитета Rambler Group Рафаэля Абрамяна.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с переговорами, сообщало о возможности покупки Сбербанком холдинга Rambler Group у Мамута.

"Эта информация не соответствует действительности. Rambler Group ведет со Сбербанком переговоры о рефинансировании кредитов в банке "Траст", - сообщил Абрамян.

Комментарием Сбербанка на момент публикации ТАСС не располагает.