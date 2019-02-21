Reuters: Сбербанк обсуждает покупку холдинга Rambler Group

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сбербанк ведет переговоры о приобретении холдинга Rambler Group, написало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

"Крупнейший госбанк РФ Сбербанк ведет переговоры о покупке медиахолдинга Rambler Group у бизнесмена Александра Мамута", - говорится в публикации.

Факт переговоров агентству подтвердили два источника, близких к Rambler и Сбербанку. "О том, что Сбербанк обсуждает покупку Rambler Group, также знают западный банкир и два источника на телекоммуникационном рынке", - пишет Reuters.

Сумма сделки пока не ясна. Собеседники агентства добавили, что пока нет гарантии, что продажа холдинга состоится.

Представители Сбербанка и Rambler Group опровергли Reuters информацию о переговорах.

Rambler Group принадлежит интернет-холдинг Rambler & Co (в него входят Rambler.ru, издания Лента.ру и Газета.ру, Афиша и др.), а также крупные киносети Синема Парк и Формула кино.