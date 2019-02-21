Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,5-0,7%

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в четверг снизились. Индекс Мосбиржи снизился на 0,71% - до 2470,23 пункта, индекс РТС опустился на 0,49%, до 1188,6 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск снизился на 0,25%, до 65,47 рубля, курс евро опустился на 0,29%, до 74,25 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,23% - до $66,93 за баррель.

"Российский рынок акций по-прежнему более слаб по сравнению с глобальным рынком из-за геополитики, поэтому с утра он снижался, несмотря на нейтральный внешний фон. Однако к вечеру ускорение его падению могло придать негативное открытие торгов в США. Если американский рынок закроется в минусе, то завтрашнее открытие российского рынка может состояться в области 2450-2465 пунктов", - комментирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"Курс доллара США при поддержке сильной нефти Brent, подорожавшей до $67 за баррель, пытается стабилизироваться в области 65,5 рубля за доллар. В ближайшей перспективе в отсутствие новостей по санкциям наиболее вероятным для рубля выглядит диапазон 65,5-66,5 за доллар", - добавила она.