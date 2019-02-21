США угрожают лишить доступа к информации страны, где используется оборудование Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. США не будут обмениваться информацией с теми странами, которые будут использовать технологии и оборудование компании Huawei. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Если какая-то страна будет использовать эти технологии в своих важных информационных системах, то мы не сможем обмениваться с ними информацией, мы не сможем действовать совместно с ними, - заявил он. - Мы не собираемся ставить под угрозу имеющуюся у США информацию".

По его словам, США пытаются разъяснить другим странам "риски, связанные с использованием технологий Huawei", чтобы эти страны смогли "принять разумное решение".

Компания Huawei оказалась под угрозой экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Помпео в ходе завершившегося визита в Центральную и Восточную Европу утверждал, что "использование китайских технологий увеличивает риски" и настоятельно советовал отказаться от закупок оборудования Huawei.

5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением (4G) пропускную способность. Ранее о начале разработок еще более скоростной сети 6G сообщил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.