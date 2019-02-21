Замглавы Минсельхоза Сергеев назначен председателем совета директоров ОЗК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы Минсельхоза РФ Дмитрий Сергеев назначен председателем совета директоров Объединенной зерновой компании (ОЗК), говорится в сообщении ОЗК.

"В соответствии с решением совета директоров АО "ОЗК" от 20 февраля 2019 года председателем совета директоров АО "ОЗК" избран заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Геннадьевич Сергеев", - сообщила компания.

До 1 июля 2018 года совет директоров ОЗК возглавлял первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. После этого председательствующий выбирался на каждом заседании исполнительного органа компании.

ОЗК, созданная в 2009 году, является госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству.