{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы Минсельхоза Сергеев назначен председателем совета директоров ОЗК

До 1 июля 2018 года это место азнимал первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замглавы Минсельхоза РФ Дмитрий Сергеев назначен председателем совета директоров Объединенной зерновой компании (ОЗК), говорится в сообщении ОЗК.

"В соответствии с решением совета директоров АО "ОЗК" от 20 февраля 2019 года председателем совета директоров АО "ОЗК" избран заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Геннадьевич Сергеев", - сообщила компания.

До 1 июля 2018 года совет директоров ОЗК возглавлял первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. После этого председательствующий выбирался на каждом заседании исполнительного органа компании.

ОЗК, созданная в 2009 году, является госагентом по проведению товарных и закупочных интервенций на рынке зерна. Контрольный пакет ОЗК принадлежит государству.

Теги
Россия
Изношенность теплосетей Курской области достигла 69%
Власти региона для улучшения ситуации планируют увеличить объемы реконструкции сетей и привлечь федеральные средства
Читать полностью