Не дающая водителям спать "нейрокепка" будет обмениваться данными с мобильным приложением

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Система контроля бодрствования Sleep Alert или "нейрокепка" будет дополнена средствами связи с мобильным приложением для отслеживания состояния водителя транспорта на всем протяжении маршрута, сообщил ТАСС Владимир Статут - гендиректор компании "Нейроматикс", разработавшей это устройство. Компания участвует в развитии рынка Нейронет Национальной технологической инициативы.

"Сейчас заканчивается разработка устройства второго поколения. Время автономной работы увеличится с четырех до 24 часов. И если первая версия системы была замкнута сама в себе, то вторая будет отдавать все данные в мобильное приложение, привязываться к картам, чтобы работодатели могли отслеживать состояние водителя в определенных точках маршрута. По желанию система также будет производить запись всех этих данных в облако, при этом саму технологию за счет открытых кодов можно будет интегрировать в любые системы диспетчеризации", - сообщил ТАСС Статут.

Технологии контроля состояния бодрствования особенно востребованы в сфере перевозок, где от уровня концентрации водителя зависит безопасность путешествия. "Секундное засыпание" случается и у специалистов, чья работа связана с выполнением других монотонных задач - диспетчеров и операторов. "Нейрокепка" анализирует степень сонливости и задумчивости водителя, считывая движения глаз и показатели биоэлектрической активности с помощью сенсоров. В случае угрозы засыпания устройство посылает владельцу звуковые и вибросигналы.

"По электромиографическому сигналу с лобной мышцы, который говорит о биоэлектрической активности, мы распознаем интенсивность морганий и залипания глаза, а по показаниям ЭЭГ [электроэнцефалография] - анализируем проявление определенных низкочастотных составляющих в суммарном сигнале. Используя эти данные и запатентованную шкалу, наша система определяет... приближение человека к состоянию потери контроля и своевременно предупреждает его звуковым сигналом звукового модуля на голове и вибрационным сигналом браслета, не давая ему уснуть", - пояснил ТАСС Статут.

Разработка поддержана грантом Национальной технологической инициативы и рабочей группой рынка Нейронет НТИ. Устройство нового поколения авторы проекта планируют вывести на рынок к концу 2019 года.

Нейронет является одним из направлений реализации Национальной технологической инициативы - долгосрочной государственной программы, направленной на создание новых рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году.