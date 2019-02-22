При назначении пенсий самозанятым будет учитываться период уплаты взносов в ПФР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Период уплаты самозанятыми гражданами взносов на обязательное пенсионное страхование будет засчитан в трудовой стаж и учтен при назначении пенсий, если такие граждане участвуют в программе добровольной уплаты налога на профессиональный доход. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в пятницу на сайте кабинета министров.

"В целях обеспечения прав самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" на пенсионное обеспечение, правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий дополнены новыми положениями, которыми предусматривается включение в страховой стаж периодов уплаты ими страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и определяются особенности зачета этих периодов в страховой стаж", - говорится в документе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), речь идет о том, что самозанятые, помимо уплаты налогов на свой доход через специальное приложение Федеральной налоговой службы (ФНС), также могут уплачивать за себя взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС). "Как только гражданин, самозанятый, который не обязан платить на ОПС, начинает делать туда самостоятельные добровольные отчисления, то тот период, когда он это делает, будет засчитываться ему в стаж", - сказал представитель пресс-службы ПФР.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать с 1 января 2019 года на территории четырех субъектов РФ - Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение, разработанное ФНС, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для этого не понадобится.