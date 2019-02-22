Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,5 рубля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 65,5 рубля.

Курс евро уменьшился на одну копейку и достиг 74,3 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,03% и составил 2470,91 пункта.

Индекс РТС снизился на 0,1% и достиг отметки 1187,74 пункта.

В новость были внесены изменения (10:14 мск) - добавлены данные по индексам Мосбиржи и РТС