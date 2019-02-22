"Лукойл" допускает возможность завершения программы buyback в 2020 году

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" допускает, что текущая программа buyback будет завершена уже в 2020 году. Об этом журналистам сообщил вице-президент компании Леонид Федун.

"Пока мы идем со значительным опережением, уже больше $1 млрд (направлено на выкуп акций с рынка - прим. ТАСС). Я думаю, что может и в 2020 году завершим, [зависит от того] какая ситуация будет на рынке", - сказал он.

"Лукойл" объявил о запуске с 3 сентября 2018 года программы по выкупу на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить ее планируется 30 декабря 2022 года. При этом "Лукойл" сможет начать новую программу buyback, если действующая завершится ранее намеченного срока.