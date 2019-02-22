Власти Петербурга откроют в Средней Азии четыре центра для набора трудовых мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют открыть четыре центра по набору трудовых мигрантов в Киргизии и Таджикистане, сообщила в пятницу пресс-служба городского "Центра трудовых ресурсов" (ЦТР).

"Центр трудовых ресурсов объявил конкурс на создание четырех центров организованного набора иностранной рабочей силы в Киргизии и Таджикистане. С помощью них планируется официально трудоустроить на петербургские предприятия к концу августа 2019 года 1 тыс. граждан этих стран", - отмечается в сообщении.

Компания, выигравшая конкурс, станет оператором проекта, на который выделено из городского бюджета 6,6 млн рублей. Три центра будут открыты в Таджикистане и один - в Киргизии, города пока не выбраны. За пять месяцев работы центров предполагается трудоустроить на петербургские предприятия не менее 1 тыс. человек. При этом доля вакансий работодателей Санкт-Петербурга по профессии "подсобный рабочий" не должна превышать 40% от общего количества вакантных рабочих мест.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦТР, основными сферами деятельности мигрантов, трудоустроенными по организованному набору, являются строительство, общественное питание, гостиничный и ресторанный бизнес. В 2018 году наибольшее количество иностранцев трудоустроено по профессиям "подсобный рабочий" - 164 человека (38,2% от общего числа трудоустроенных), "повар" - 62 человека (14,5%), "укладчик-упаковщик" - 50 человек (11,7%), "грузчик" - 29 человек (6,8%), "арматурщик" - 21 человек (4,3%).

По расчетам ЦТР, привлечение указанного числа мигрантов из Киргизии и Таджикистана принесет в бюджет Петербурга около 20 млн рублей доходов. В 2018 году ЦТР организовала шесть иностранных центров по набору персонала: один в Кыргызской Республике и пять в Республике Таджикистан. В них обратилось 11,7 тыс. иностранных граждан.

О работе центров

"Работа с трудовыми мигрантами в странах исхода позволяет повысить уровень их информированности об условиях трудоустройства и проживания в Санкт-Петербурге, а также о последствиях нарушения законодательства РФ. При организованном наборе из процесса трудоустройства исключаются недобросовестные посредники, способные обмануть иностранца, который изначально не планировал нарушать миграционное законодательство", - пояснил ТАСС представитель пресс-службы ЦТР.

По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за 2018 год в Санкт-Петербург въехали свыше 30,5 тыс. граждан Киргизии и 74 тыс. граждан Таджикистана.