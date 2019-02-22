Kia Rio сместила Ford Focus с позиций самой распространенной в России иномарки

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Самой распространенной иномаркой в российском автопарке на начало этого года является KIA Rio, автомобилей этой марки насчитывается 752 тыс. экземпляров, отмечается в сообщении аналитического агентства "Автостат".

Согласно данным "Автостата", всего на 1 января 2019 года в России числится 27 млн легковых иномарок. Самая распространенная - KIA Rio (752 тыс. штук). Второе место занимает - Hyundai Solaris (739,2 тыс. шт.). Прежний лидер - Ford Focus опустился на третью строчку, его результат составляет 737,2 тыс. зарегистрированных автомобилей. Четвертая позиция рейтинга принадлежит Toyota Corolla (697,3 тыс. шт.), которая была самой распространенной иномаркой в России до начала 2017 года. Замыкает пятерку лидеров Renault Logan (670,9 тыс. шт.).

Следующие строчки в ТОП-10 российского парка легковых автомобилей зарубежных марок по состоянию на 1 января 2019 года занимают: Chevrolet Niva (613,6 тыс. шт.), Volkswagen Polo (464,3 тыс. шт.), Toyota Camry (424,6 тыс. шт.), Daewoo Nexia (422 тыс. шт.) и Skoda Octavia (394,5 тыс. шт.).

Как отмечают в "Автостате", KIA Rio два года подряд была лидером продаж среди иностранных автомобилей в России, что и позволило модели выйти на первое место.