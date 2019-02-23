СМИ: первый прямой авиарейс запустили из китайского города Санья в Жуковский

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс запущен между китайским курортом Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) и российским городом Жуковский. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, маршрут выполняет авиакомпания I-Fly на лайнере Airbus A330-200. Перелет будет осуществляться два раза в неделю. До конца февраля планируется запустить еще два прямых авиарейса между Саньей и Уфой и Казанью. Согласно прогнозам, в течение года эти три маршрута позволят перевозить из России в китайский город-курорт свыше 70 тыс. путешественников.

По данным статистики, в 2018 году Санью посетили более 200 тыс. российских туристов.