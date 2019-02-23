{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: первый прямой авиарейс запустили из китайского города Санья в Жуковский

Агентство "Синьхуа" сообщило, что до конца февраля планируется запустить еще два авиарейса с Уфой и Казанью

ПЕКИН, 23 февраля. /ТАСС/. Первый прямой авиарейс запущен между китайским курортом Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) и российским городом Жуковский. Об этом в субботу сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, маршрут выполняет авиакомпания I-Fly на лайнере Airbus A330-200. Перелет будет осуществляться два раза в неделю. До конца февраля планируется запустить еще два прямых авиарейса между Саньей и Уфой и Казанью. Согласно прогнозам, в течение года эти три маршрута позволят перевозить из России в китайский город-курорт свыше 70 тыс. путешественников.

По данным статистики, в 2018 году Санью посетили более 200 тыс. российских туристов.

Теги
РоссияКитай
Убытки холдинга миллиардера Уоррена Баффетта составили $20,6 млрд в 2018 году
В качестве причины убытков в холдинге Berkshire Hathaway назвали "сокращение объема капитальной прибыли"
Читать полностью