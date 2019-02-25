Ъ: ФАС предлагает рассмотреть вопрос вхождения Total в "Арктик СПГ-2" на правкомиссии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает вынести вопрос вхождения французской нефтегазовой компании Total в проект российской компании "Новатэк" по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" на рассмотрение правительственной комиссии. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя ФАС Ирину Кашунину.

По информации издания, сделка по приобретению Total 10% в "Арктик СПГ-2" попадает под действие федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (57- ФЗ). Согласно ему, если иностранный инвестор получает 25% и более в месторождении федерального значения, то данная сделка требует согласования на правительственной комиссии.

"Надо подать ходатайство по 57-ФЗ, и вопрос будет доброжелательно и быстро рассмотрен правительственной комиссией, возможно, в заочной форме. Правительство в принципе поддерживает эту сделку", - приводит издание слова Кашуниной. Она пояснила газете, что ФАС определила долю Total в "Арктик СПГ-2" с учетом доли Total в "Новатэке" (19,4%), в результате чего Total может получить возможность косвенно распоряжаться более 25% в "Арктик СПГ-2".

В пресс-службе Total "Коммерсанту" заявили, что "сделка будет закрыта в полном соответствии с законами РФ". В то же время в "Новатэке" изданию сообщили, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года в полном соответствии с 57-ФЗ.

Ранее сообщалось, что французская Total уже договорилась о покупке у "Новатэка" 10% в проекте, сделку планировалось закрыть в первом квартале 2019 года.

"Арктик СПГ- 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Запуск завода на базе Гыданских месторождений должен состояться в 2023 году. Его мощность составит порядка 19,8 млн тонн СПГ в год.